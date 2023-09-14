В «Аэрофлоте» рассказали о планах начать полеты на юг Китая

Генеральный директор группы «Аэрофлот» Сергей Александровский заявил о планируемом в 2023 году начале полетов в провинцию Хайнань. Заявление было сделано Александровским в ходе Восточного экономического форума, передает ТАСС.

«Сейчас ждем разрешения и получения слотов. <..> Самый главный сдерживающий фактор — это не запущенный безвизовый режим с Китаем», — рассказал он.

До этого было анонсировано прибытие в Россию первой группы туристов из Китая в безвизовом режиме. Уточняется, что на этой группе тестируется применение режима перед его окончательным запуском.

В конце июля запуск таких безвизовых групповых туристических поездок в Минэкономразвития пообещали «со дня на день».

8 июля Минэкономразвития РФ сообщало, что безвизовые туристические поездки в Китай могут возобновить в июле.

23 мая власти Москвы заявили, что безвизовый режим с Китаем разовьет туристическую отрасль. Председатель городского комитета по туризму Евгений Козлов в ходе своего выступления в рамках Российско-китайского бизнес-форума в Шанхае заявлял, что китайские туристы тратят на отдыхе в России не менее $900.

Ранее АТОР призывала возобновить групповые безвизовые поездки между Китаем и Россией в апреле 2023 года.

Туристические компании Китая отказались от групповых туров из-за коронавируса в 2020 году.

Ранее в Шереметьево задержали босую бортпроводницу «Аэрофлота», скакавшую по машинам.