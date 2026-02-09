ФСБ продолжает расследование по делу о покушении на генерала Алексеева

Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ продолжает оперативно-разыскные мероприятия после покушения на генерала Владимира Алексеева. Об этом пишет РИА Новости.

«Оперативно-разыскные мероприятия продолжаются», — говорится в сообщении.

До этого в службе рассказали, что задержанные по делу о покушении исполнитель и его пособник признали вину и дали показания о подготовке преступления. По данным ведомства, граждане России — 66-летний Любомир Корба и 67-летний Виктор Васин подтвердили свое участие в подготовке покушения.

В ФСБ уточнили, что задержанные сообщили следствию об обстоятельствах подготовки преступления, которое было совершено по заданию Службы безопасности Украины.

Силовики установили, что день покушения исполнитель дождался появления генерала на лифтовой площадке и произвел четыре выстрела. Кроме того, по данным ведомства, подозреваемый в стрельбе Любомир Корба вел наблюдение за высокопоставленными военнослужащими Вооруженных сил России, получая за это ежемесячное вознаграждение в криптовалюте.

8 февраля сотрудники ФСБ при содействии властей ОАЭ экстрадировали в Россию Корбу. Также в Москве был задержан Васин, а их сообщница скрылась на Украине. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее военкор Коц рассказал, что генерал Алексеев помешал киллеру и спас свою жизнь.