Российские войска получили Су-57 с новым техническим оснащением

Истребители пятого поколения Су-57 с новым техническим оснащением были направлены в Вооруженные силы России. Об этом в пресс-службе госкорпорации «Ростех».

В сообщении отмечается, что истребители получили обновленные бортовые системы и комплекс вооружения. Самолеты были приняты техническим составом и прошли полный цикл заводских испытаний — летчики Минобороны протестировали их в различных режимах работы.

«Самолет себя уже хорошо показал в рамках проведения специальной военной операции. Новый технический облик будет способствовать расширению задач, к которым привлекается данный тип самолетов. Перспективные возможности, заложенные в комплекс авиационного вооружения, позволяют применять новые образцы авиационных средств поражения», — поделился один из летчиков.

В декабре «Ростех» сообщал, что Су-57 совершил свой первый полет с новым двигателем пятого поколения «изделие 177». Отмечалось, что вылет прошел штатно в соответствии с условиями полетного задания. В новом изделии тяга на форсаже составляет 16 000 кгс, а также есть увеличенные ресурсные показатели и сниженный расход топлива на всех режимах работы.

Ранее Россия передала за границу два истребителя Су-57.