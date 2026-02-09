Фигуранты дела о покушении на генерала Алексеева признали вину

Задержанные по делу о покушении на генерала Владимира Алексеева исполнитель и его пособник признали вину и дали показания о подготовке преступления. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на ФСБ.

В спецслужбе рассказали, что задержанные граждане России — 66-летний Любомир Корба и 67-летний Виктор Васин — сообщили следствию об обстоятельствах подготовки покушения, которое совершили по заданию Службы безопасности Украины.

До этого в ФСБ сообщали, что в день покушения исполнитель (Корба) дождался появления генерала на лифтовой площадке и произвел четыре выстрела. Кроме того, по данным ведомства, подозреваемый вел наблюдение за высокопоставленными военнослужащими Вооруженных сил России, получая за это ежемесячное вознаграждение в криптовалюте.

8 февраля сотрудники ФСБ при содействии властей ОАЭ экстрадировали в Россию Корбу. Также в Москве был задержан Васин, а их сообщница скрылась на Украине. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

