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Производителям одежды предрекли многомиллиардные убытки, а инвесторам — проблемы

Schroders: убытки производителей одежды от жары в Азии могут составить $65 млрд

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Shutterstock

Производители одежды Камбоджи, Пакистана, Бангладеш и Вьетнама могут понести суммарные убытки в размере $65 млрд. При этом проблемы затронут также инвесторов, сообщает Reuters со ссылкой на результаты совместного исследования сотрудников Корнеллского университета и аналитиков Schroders.

Экономические проблемы у производителей одежды возникнут из-за жары и наводнений в Азиатско-Тихоокеанском регионе, падения производительности труда местных рабочих и угроз закрытия фабрик по пошиву одежды, пишет агентство. На фоне ухудшения погодных условий могут пострадать и цепочки поставок. В итоге убытки компаний могут исчисляться несколькими процентами от ежегодной операционной прибыли, считают аналитики.

При этом проблемы затронут также инвесторов по всему миру. От последних компании все чаще будут скрывать информацию о возможных рисках, предположили эксперты. Уже на текущий момент ряд брендов одежды скрывает, например, местонахождение собственных фабрик, подытожил руководитель Schroders по исследованиям в области устойчивых инвестиций Ангус Бауэр. От этого могут возникать проблемы при оценке компании и принятии решения об инвестировании в ее ценные бумаги.

С предоставлением неполной или ложной информации активно борются в России. Президент РФ Владимир Путин 11 июня подписал закон о запрете продавать неопытным инвесторам сложные финансовые продукты. ЦБ получит возможность обязать финансовую организацию направить неквалифицированным инвесторам оферту без возможности ее отозвать. Оферта обяжет организацию выкупить у инвестора все активы обратно, если сделка по их приобретению была проведена при представлении неверной или недостаточной информации.

Ранее Греф оценил влияние санкций на российских инвесторов.

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