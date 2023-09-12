Прогнозы инфляции в России возросли

Минэкономразвития повысило прогноз инфляции в РФ в 2023 году до 7,5%, в 2024-м – до 4,5%. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что до этого прогноз на 2023 год составлял 5,3%, а на 2024 год — 4%. По данным ведомства, в 2025-2026 годах ожидается возврат к целевому показателю в 4%.

«Изменение курса так или иначе будет перенесено в цены. В дальнейшем мы ждем стабилизации», — заявил источник агентства в МЭР.

Рост прогнозов на 2024 год он связал с индексацией тарифов.

До этого Минэкономразвития сообщило, что годовая инфляция в России ускорилась до 5,19%.

11 сентября помощник Путина Максим Орешкин рассказал о возможном профиците бюджета в 2024 году. Такую динамику он связал с успешной работой правительства по балансировке бюджета на ближайшие три года и ростом нефтегазовых поступлений.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.