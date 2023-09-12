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В Минсельхозе рассказали о влиянии перебоев с топливом на сбор урожая на юге РФ

Патрушев: перебои с поставками топлива не помешают АПК завершить сбор урожая

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Александр Астафьев/РИА «Новости»

Глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев заявил, что перебои с поставками топлива в южные регионы не помешают агропромышленному комплексу благополучно завершить сбор урожая. Заявление было сделано чиновником в выступлении на Восточном экономическом форуме, передает ТАСС.

«В принципе ситуация значительно лучше, чем была еще неделю назад», — отметил он.

До этого министр энергетики Шульгинов назвал искусственным дефицит топлива на юге РФ.

«Ситуация на юге России в большей степени связана не с логистическими сложностями, а с тем, что кто-то просто пытался сыграть на ситуации», — заявил Шульгинов. При этом он подчеркнул, что внутренние потребности в топливе полностью обеспечены производством.

22 августа в Минэнерго заявили о сложностях поставок топлива на юг РФ в туристический сезон. Тогда причиной дефицита была названа высокая загруженность железной дороги в южном направлении в туристический сезон.

Ранее российские нефтяники пообещали в необходимом объеме снабдить аграриев топливом.

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