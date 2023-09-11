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В ФТС назвали долю рубля в расчетах за российский экспорт

ФТС: доля рубля в расчетах за российский экспорт превысила 50%

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Pixabay

Временно исполняющий обязанности главы Федеральной таможенной службы (ФТС) России Руслан Давыдов заявил, что доля рубля в расчетах за российский экспорт уже превысила 50%, передает РИА Новости.

«В структуре товарооборота у нас, конечно, доля рубля очень сильно растет. Например, в экспорте расчеты в рублях уже превысили половину», — сказал Давыдов на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

По его словам, в импорте расчеты по-прежнему в основном осуществляются в «недружественных» валютах, а в целом в обороте внешней торговли РФ расчеты в рублях составляют уже более трети.

Ранее Минфин РФ предложил одобрить проект протокола о расчетах в рублях ввозных пошлин в страны ЕАЭС.

До этого президент России Владимир Путин подписал указ о специальном порядке проведения расчетов по внешнеторговым контрактам на поставку сельскохозяйственной продукции.

Ранее были названы последствия перевода расчетов в агроэкспорте на рубли.

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