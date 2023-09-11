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Доля доллара и евро в экспорте и импорте России в августе снизилась до 26-30%

Ведяхин: две трети внешней торговли РФ перешли на дружественные валюты

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Shutterstock

Две трети внешней торговли России перешли на расчеты в дружественных валютах, заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин, выступая на собственной сессии Сбера «Китайский бизнес в России: перспективы дальнейшего роста» на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

«Как мы видим по данным внешней торговли, с начала 2023 года доля доллара и евро и в экспорте, и в импорте значительно снизилась, с 48-49% в январе до 26-30% в августе», — отметил первый зампред Сбера Александр Ведяхин.

По его словам, уже две трети внешней торговли России перешло на дружественные валюты, прежде всего на рубли и юани. Судя по имеющимся тенденциям, эта доля продолжит расти, заключил Александр Ведяхин.

Согласно постановлению Совета Федерации, опубликованному в начале июля, Банку России (ЦБ РФ) рекомендовано проводить международные расчеты в индийских рупиях, иранских риалах и дирхамах ОАЭ. Такое решение было принято после выступления главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной.

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