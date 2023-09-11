Количество угольных шахт в новых регионах РФ сократят

В ходе Восточного экономического форума министр энергетики Российской Федерации Николай Шульгинов сообщил, что Министерство энергетики РФ провело анализ состояния угольной отрасли в новых субъектах и планирует сохранить работу 15 действующих угольных шахт. Об этом информирует РИА Новости.

До присоединения Донецкой и Луганской народных республик к Российской Федерации, 114 шахт находились в стадии консервации или ликвидации. Министр подчеркнул серьезный подход к анализу состояния угольной отрасли в новых регионах и заявил о плане сохранить работу 15 шахт.

Ранее Министерство энергетики информировало о подготовке реформы угольной отрасли в Донецкой и Луганской народных республиках. Целью реформы является привлечение инвестиций в отрасль и повышение ее рентабельности, включая различные формы государственной поддержки, как пояснили в министерстве.

При этом премьер Украины Денис Шмыгаль рассчитывает в этом году начать большую приватизацию.

По его словам, в управлении государства сейчас более трех тысяч объектов. Более 600 предприятий в области энергетики, транспорта и оборонно-промышленного комплекса останутся под управлением государства до конца военного положения. Кабинет министров Украины передал 70 шахт и другие государственные предприятия Фонду государственного имущества, занимающемуся приватизацией.

Ранее угольная шахта с горняками загорелась в Карагандинской области.