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Лавров обсудил с главой МИД Индии проблему «российских рупий»

Лавров и глава МИД Индии обсудили вопрос «зависших» рупий, принадлежащих России

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Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар провели переговоры на Восточноазиатском саммите, во время которых они обсудили вопрос «зависших» рупий на счетах российских экспортеров в индийских банках. Об этом сообщает газета «Ведомости».

5 мая 2023 года Лавров заявил, что Москва и Нью-Дели обсуждают проблему взаиморасчетов в рупиях, стороны рассматривают вопрос о том, как перевести индийские рупии, принадлежащие России, в другую валюту.

По его словам, миллиарды накопленных рупий на счетах индийских банков являются проблемой. Их необходимо использовать, а рупии нужно конвертировать в другую валюту.

До этого газета New Indian Express со ссылкой на правительственных чиновников сообщила, что к настоящему времени власти Индии и России не приостанавливали переговоры о торговле в местной национальной валюте — индийских рупиях. Однако у обеих сторон сложился ряд вопросов, которые требуют дальнейшего обсуждения.

Правительство Индии в ноябре прошлого года разрешило использование национальной валюты в международных торговых расчетах. Данная мера объяснялась необходимостью продвижения экспорта в рамках внешнеторговой политики азиатской страны. Однако 4 мая агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Москва и Нью-Дели не смогли договориться по поводу двусторонних расчетов в рупиях.

Ранее бывший глава Минфина России Михаил Задорнов заявил, что падение рубля связано с «зависшими» в РФ индийскими рупиями.

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