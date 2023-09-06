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Экономист назвал последствия снижения нефтедобычи Россией и Саудовской Аравией

Экономист Мустафа: сокращение нефтедобычи Москвой и Эр-Риядом обанкротит Европу

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Virginia Mayo/AP

Сокращение нефтедобычи — это один из инструментов России и Саудовской Аравии для изменения мирового порядка. Повышение цен на сырье, которое за этим последует, обанкротит Европу. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал египетский экономист, директор Азиатского центра исследований и переводов Ахмед Мустафа.

«Это (сокращение добычи нефти — «Газета.Ru») является одним из оружий России и Саудовской Аравии для изменения мирового порядка, тем более что Европа столкнется с ужасной осенью и зимой в случае, если Украину не заставят сесть за стол переговоров», — объяснил он.

По мнению экономиста, рост цен на нефть «окажет стратегическое воздействие на Запад и обанкротит Европу».

Во вторник цены на нефть эталонной североморской марки Brent впервые с 17 ноября прошлого года превысили $91 за баррель. Это произошло после того, как стало известно о продлении Эр-Риядом добровольного сокращения добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки до конца года и добровольного сокращения Москвой экспорта нефти на 300 тыс. баррелей в сутки также до конца декабря 2023-го. Россия и Саудовская Аравия сообщили об этом почти одновременно. Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов в беседе с «Газетой.Ru2 не исключил, что к концу года или раньше стоимость нефти может достигнуть $100 за баррель Brent.

6 сентября президент России Владимир Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом принятые решения, сообщила пресс-служба Кремля. Как следует из сообщения, соответствующие достигнутые договоренности «позволяют обеспечивать стабильность глобального энергетического рынка».

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что будет с ценами на нефть в сентябре.

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