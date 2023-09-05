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Стало известно, кому продали трубы «Северного потока-2»

Правительство Германии продало трубы «Северного потока-2» оператору Gascade

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Jens Büttner/Global Look Press

Правительство Германии продало трубы, предназначавшиеся ранее для газопровода «Северный поток-2», немецкому газотранспортному оператору Gascade. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство экономики ФРГ.

Трубы, хранившиеся в порту Мукран, после прекращения проекта «Северный поток-2» в результате санкций перешли в собственность немецкого правительства. Теперь они были реализованы компании Gascade для расширения газотранспортной сети Германии.

Ранее сообщалось, что власти ФРГ планируют использовать трубы от «Северного потока-2» для строительства газопровода между терминалом СПГ на Рюгене и Любмином на Балтийском побережье. На это уже были получены необходимые разрешения.

В мае стало известно, что правительство Германии выкупило трубы у обанкротившейся компании-оператора Nord Stream 2 AG за €70 млн. При этом власти согласовывали покупку с США, чтобы избежать обвинений в нарушении санкций.

Ранее Шольц пообещал довести до конца дело по «Северным потокам»

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