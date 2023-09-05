ЦБ не исключил повышения ключевой ставки на сентябрьском заседании

Центробанк РФ не исключает повышения ключевой ставки на ближайшем заседании совета директоров 15 сентября. Об этом сообщает агентство ТАСС, со ссылкой на выступление зампреда ЦБ Алексея Заботкина на форуме «Цифровые финансы».

По его словам, проинфляционные риски в российской экономике сохраняются на высоком уровне. Регулятор уточнит прогноз по инфляции к следующему заседанию и примет решение, основываясь на этих данных. «Мы не исключаем возможности повышения ключевой ставки», — cказал Заботкин.

В августе ЦБ уже повышал ставку с 8% до 12% на фоне ускорения инфляции. Ряд экспертов ожидают продолжения повышения ставки этой осенью. Годовая инфляция в России в июле ускорилась до 4,3% после 3,58% в июне. Тем не менее, показатель все еще не существенно превышает целевой уровень ЦБ в 4%.

В начале сентября Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила о возможности повышения ключевой ставки на заседании 15 сентября на конференции «10 лет Мегарегулятору: вчера, сегодня, завтра». Набиуллина объяснила, что ЦБ может снизить ключевую ставку только в случае снижения инфляции. Банк России будет учитывать различные данные сентября для принятия решения по ставке.

Ранее стали известны продукты, которые могут сильнее всего подорожать осенью.