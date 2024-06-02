Хабиб встретился с Трампом на турнире UFC

Российский экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов пообщался с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом на турнире UFC 302, который завершился в Ньюарке.

Нурмагомедов, выступавший в роли секунданта в углу Ислама Махачева в бою против Дастина Порье, пересекся с Трампом в зрительном зале, после чего поприветствовал его и обменялся репликами.

В главном бою турнира UFC 302 встречались Ислам Махачев и Дастин Порье. Бой завершился досрочной победой 32-летнего воспитанника школы заслуженного тренера России Абдулманапа Нурмагомедова техническим нокаутом в пятом раунде после приема «гильотина», из-за чего Порье был вынужден сдаться. По итогам поединка Ислам защитил титул чемпиона промоушена в легкой весовой категории.

Для Махачева, который занимает первое место среди всех бойцов вне весовых категорий, эта победа стала 26-й в профессиональной карьере в 27 боях. Порье проиграл девятый бой из 40.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию боя.

Ранее глава UFC Дана Уайт заявил, что пригласил бы Владимира Путина на турнир в России.