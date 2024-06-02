Россиянка украла автомобиль соседа с помощью эвакуатора

В Ленинском районе Новосибирска полицейские раскрыли кражу автомобиля, машину похитили с помощью эвакуатора. Об этом сообщает пресс-служба УМВД региона.

С заявлением в правоохранительные органы обратился 22-летний житель Новосибирска, мужчина рассказал, что обнаружил пропажу своего автомобиля марки «ВАЗ 21053», машина длительное время стояла во дворе жилого дома по проспекту Карла Маркса.

Полицейские установили, что авто было похищено с помощью эвакуатора. К краже оказалась причастна 21-летняя жительница города Оби. Девушка рассказала, что заметила брошенные «Жигули» и решила украсть их с целью продажи, с помощью эвакуатора она отбуксировала автомобиль в пункт сдачи металлолома.

В отношении россиянки возбуждено уголовное дело, похищенный автомобиль вернули законному владельцу.

До этого сообщалось, что в Иркутской области мужчина украл авто, починил его, но все равно заглох по дороге. Мужчина, обманув отца, при помощи его джипа отбуксировал чужую машину, починил авто и отправился на нем к подруге в соседнее село. Однако в пути, когда в бензобаке закончилось топливо, машина заглохла. Угонщику пришлось бросить автомобиль и пойти домой пешком. Впоследствии его поймала полиция.

Ранее родители 14-летнего угонщика автомобилей сдали его полиции.