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По всей Украине отменена воздушная тревога

Власти Украины отменили воздушную тревогу по всей стране

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Oleh Dubyna/Shutterstock

Власти Украины отменили воздушную тревогу по всей стране. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса оповещения населения.

Тревога в пяти регионах страны длилась от 25 минут — в Харьковской области — до 8,5 часа в Винницкой и 6,5 часа — в Житомирской области. Также тревога четыре часа звучала в Киевской области и 31 минуту в Днепропетровской области.

До этого на Украине сообщили о взрывах в Днепропетровске.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

7 марта в Харьковской области Украины объявили обязательную эвакуацию из ряда населенных пунктов на Купянском направлении. Родителей с детьми обязали выехать из 18 населенных пунктов в Великобурлукской и Ольховатской общинах. Все жители должны покинуть еще 55 населенных пунктов, названия которых не приводились.

16 марта власти Украины начали эвакуацию в Сумской области близ границы с Россией.

Ранее Харьковской области объявление о тревоге с воздуха звучало рекордные 14 часов.

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