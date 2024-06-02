Глава UFC пригласил Путина на турнир в России

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт на пресс-конференции после окончания турнира UFC 302 заявил, что был бы рад видеть президента России Владимира Путина на одном из турниров.

По его словам, когда промоушен проведет турнир в России, то пригласит главу государства посетить мероприятие.

«Хотел бы я, чтобы Владимир Путин посетил возможный турнир в России? Присутствие президентов на наших мероприятиях — это всегда большая честь. Конечно, если мы приедем в Россию, мы будем рады видеть президента», — заявил Уайт.

В главном бою турнира UFC 302 встречались Ислам Махачев и Дастин Порье. Бой завершился досрочной победой 32-летнего воспитанника школы заслуженного тренера России Абдулманапа Нурмагомедова техническим нокаутом в пятом раунде после приема «гильотина», из-за чего Порье был вынужден сдаться. По итогам поединка Ислам защитил титул чемпиона промоушена в легкой весовой категории.

Для Махачева, который занимает первое место среди всех бойцов вне весовых категорий, эта победа стала 26-й в профессиональной карьере в 27 боях. Порье проиграл девятый бой из 40.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию боя.

Ранее сообщалось, что Дастин Порье после поражения от Ислама Махачева не исключил завершения карьеры.