Министр обороны Канады заявил о высоком риске конфликта в космосе

Министр обороны Канады Билл Блэр заявил, что риск конфликта в космосе весьма высок, страна должна быть сильна в этой сфере в случае угрозы ее интересами. Об этом он заявил на региональном форуме по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре, передает РИА Новости.

«Все мы привыкли полагаться на космические технологии, и потенциал для того, чтобы именно в этом секторе случился конфликт, весьма высок. Мое самое последнее обновление военной стратегии касалось этого вопроса — мы увеличили инвестиции и основали космический совет. Мы понимаем, что мы должны быть сильны в космосе, а также повсеместно, что наши интересы могут быть поставлены под угрозу», — заявил министр.

1 июня первый летно-испытательный запуск пилотируемого космического корабля Starliner компании Boeing миссии NASA опять отменили за три минуты до старта. Причины отмены не раскрываются, однако известно, что перед запуском были зафиксированы технические сложности с заправкой второй ступени Centaur ракеты-носителя.

28 мая Госдума в ходе пленарного заседания ратифицировала соглашение между Россией и Китаем о совместном создании Международной научной лунной станции (МНЛС).

23 мая глава «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что Россия встревожена стремлением Запада сделать космос ареной боевых действий, и призвал сохранить его свободным от конфликтов.

Ранее Совбез ООН отверг резолюцию России о космическом разоружении.