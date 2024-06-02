Министр обороны США оценил вероятность войны с Китаем

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что военный конфликт с Китаем не является неизбежным, несмотря на рост напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Его слова приводит Associated Press.

Остин указал на важность возобновления диалога на высшем военном уровне между Вашингтоном и Пекином, чтобы избежать «просчетов и недоразумений».

«По моему мнению, война или столкновение с Китаем не являются неизбежным. Лидеры великих держав должны работать вместе, чтобы убедиться, что мы делаем все возможное, чтобы уменьшить вероятность просчетов и недоразумений», — сказал министр обороны США.

До этого заместитель начальника объединенного штаба Центрального военного совета КНР генерал-лейтенант Цзин Цзяньфэн в рамках сингапурского форума по безопасности «Диалог Шангри-Ла» заявил, что Индо-Тихоокеанская стратегия США является стратегией создания разногласий и военной конфронтации в регионе, она не имеет будущего.

Ранееминистр обороны Китая обсудил с главой Пентагона Тайвань, Украину и Палестину.