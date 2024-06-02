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В Белгородской области погиб замглавы Корочанского района

Замглавы Корочанского района Белгородской области погиб при детонации боеприпаса

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korocha.gosuslugi.ru

Заместитель главы Корочанского района — секретарь совета безопасности района Белгородской области Игорь Нечипоренко погиб при детонации боеприпаса. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«В Корочанском районе произошло ЧП. В результате детонации боеприпаса, погиб заместитель главы администрации Корочанского района — секретарь совета безопасности района Игорь Викторович Нечипоренко», — написал Гладков.

Он принес соболезнования семье и близким Нечипоренко и отметил, что власти окажут им необходимую помощь.

Губернатор добавил, что в результате ЧП также пострадали глава района Николай Нестеров, глава Мелиховского сельского поселения Веденин Андрей и глава Шляховского сельского поселения Игорь Шевляков.

Им оказали медицинскую помощь, в данный момент они находятся на своих рабочих местах, отметил он.

17 мая сообщалось, что мужчина погиб в результате атаки дронов-камикадзе ВСУ на село под Белгородом.

Ранее губернатор Белгородской области Гладков попал под обстрел ВСУ во время пробежки.

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