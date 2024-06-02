В Белгородской области погиб замглавы Корочанского района

Заместитель главы Корочанского района — секретарь совета безопасности района Белгородской области Игорь Нечипоренко погиб при детонации боеприпаса. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«В Корочанском районе произошло ЧП. В результате детонации боеприпаса, погиб заместитель главы администрации Корочанского района — секретарь совета безопасности района Игорь Викторович Нечипоренко», — написал Гладков.
Он принес соболезнования семье и близким Нечипоренко и отметил, что власти окажут им необходимую помощь.
Губернатор добавил, что в результате ЧП также пострадали глава района Николай Нестеров, глава Мелиховского сельского поселения Веденин Андрей и глава Шляховского сельского поселения Игорь Шевляков.
Им оказали медицинскую помощь, в данный момент они находятся на своих рабочих местах, отметил он.
17 мая сообщалось, что мужчина погиб в результате атаки дронов-камикадзе ВСУ на село под Белгородом.
Ранее губернатор Белгородской области Гладков попал под обстрел ВСУ во время пробежки.