Отчисленный из МГУ студент из Одессы заявил, что не вернется на Украину

Бывший студент МГУ Сергей Гулько, которого ранее арестовали в Москве за попытки собрать деньги для Вооруженных сил Украины (ВСУ) и за публикацию информации националистического характера, уехал за границу и не собирается возвращаться на родину. Его слова передает РИА Новости.

«В ближайшее время нет планов вернуться на Украину», — заявил Гулько, добавив, что сейчас он находится за рубежом, хочет продолжить учебу и получить диплом врача.

30 мая Сергей Гулько не смог въехать в Грузию из России, его не пустили без объяснения причин. Изначально грузинская сторона планировала отправить молодого человека обратно в РФ, однако затем разрешила улететь в любую другую страну.

Уроженец Одессы и гражданин Украины, проживавший в общежитии вуза на Ломоносовском проспекте, выступал против проведения специальной военной операции на Украине, публиковал соответствующие посты в соцсетях и пытался собирать деньги для Вооруженных сил республики.

Суд четыре раза назначал ему административный арест — за посты в социальных сетях, а также за отказ при проверке показать сотруднику полиции паспорт. После этого его отчислили из университета.

Ранее в Чите силовики ФСБ задержали студента.