Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Отчисленный из МГУ студент из Одессы заявил, что не вернется на Украину

Помогавший ВСУ экс-студент МГУ Гулько заявил, что не вернется на Украину

close
100%
МГУ

Бывший студент МГУ Сергей Гулько, которого ранее арестовали в Москве за попытки собрать деньги для Вооруженных сил Украины (ВСУ) и за публикацию информации националистического характера, уехал за границу и не собирается возвращаться на родину. Его слова передает РИА Новости.

«В ближайшее время нет планов вернуться на Украину», — заявил Гулько, добавив, что сейчас он находится за рубежом, хочет продолжить учебу и получить диплом врача.

30 мая Сергей Гулько не смог въехать в Грузию из России, его не пустили без объяснения причин. Изначально грузинская сторона планировала отправить молодого человека обратно в РФ, однако затем разрешила улететь в любую другую страну.

Уроженец Одессы и гражданин Украины, проживавший в общежитии вуза на Ломоносовском проспекте, выступал против проведения специальной военной операции на Украине, публиковал соответствующие посты в соцсетях и пытался собирать деньги для Вооруженных сил республики.

Суд четыре раза назначал ему административный арест — за посты в социальных сетях, а также за отказ при проверке показать сотруднику полиции паспорт. После этого его отчислили из университета.

Ранее в Чите силовики ФСБ задержали студента.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами