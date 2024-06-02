В Шебекино в результате обстрела пострадали шесть человек

В результате обстрела города Шебекино Белгородской области пострадали шесть человек. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Он рассказал, что из них пятеро получили осколочные ранения верхних и нижних конечностей в двух автобусах. У шестого пострадавшего, который в момент обстрела находился на улице, осколочное ранение левого предплечья.

Всех пострадавших доставляют в больницу, вся необходимая помощь оказывается, подчеркнул Гладков.

Губернатор также сообщил, что в Корочанском районе в результате детонации боеприпаса пострадал заместитель главы администрации Корочанского района — секретарь совета безопасности района Игорь Викторович Нечипоренко. По его информации, он не выжил.

До этого Гладков сообщал, что в Белгороде и Белгородском районе система ПВО сбила несколько воздушных целей. В селе Севрюково и поселке Майский были повреждены шесть домовладений.

Ранее губернатор Белгородской области Гладков попал под обстрел ВСУ во время пробежки.