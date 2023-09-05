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Раскрыт объем запасов газа у Польши

Польский оператор сообщил о заполнении подземных хранилищ газа на 96%

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Petr Josek/Reuters

Подземные хранилища природного газа, расположенные на территории Польши, заполнены на 96%. Об этом свидетельствуют данные местного оператора хранения топлива Gas Storage Poland, передает РИА Новости.

Согласно информации агентства, по состоянию на вечер 4 сентября запасы газа в польских хранилищах превысили 36 189 гигаватт-часов (ГВт.ч). В результате неиспользованными оказались всего 4% от всей мощности хранилищ.

Как указано в материале, за минувшие сутки в хранилища на территории республики закачали 55,6 гигаватт-часов (ГВт.ч). В то же время топливо никак не использовали, поэтому расхода зафиксировано не было.

Всего в стране расположены три подземных хранилища газа — Каверна, Вежховице и Санок. К текущему моменту они заполнены на 89%, 99% и 99% соответственно, уточняется в публикации.

19 августа министр энергетики Румынии Себастьян Бурдужа сообщил о заполненности местных газовых хранилищ более чем на 80%. По его словам, такой показатель является рекордным для указанного месяца.

За день до этого еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила о заполнении газовых хранилищ на территории ЕС с опережением графика. Она пояснила, что запасы топлива превысили 90% — целевой показатель, который необходимо достичь только к ноябрю.

Ранее «Газпром» рассказал, на сколько снизилось потребление газа в Европе с начала 2023 года.

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