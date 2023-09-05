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Минфин рассчитывает на 279 млрд рублей дополнительных нефтегазовых доходов

Бюджет РФ в сентябре может получить более 279 млрд рублей нефтегазовых доходов

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Мария Девахина/РИА Новости

Федеральный бюджет РФ в первый осенний месяц может получить 279,12 млрд рублей дополнительных нефтегазовых доходов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Минфина РФ.

«Ожидаемый объем <…> доходов федерального бюджета прогнозируется <…> в размере 279,12 млрд рублей», — уточнили в сообщении.

В ведомстве обратили внимание, что отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема за август составило -2,96 млрд рублей.

5 сентября раскрыли задолженность по госконтрактам из бюджета России.

Две недели назад стал известен размер дефицита бюджета РФ за первое полугодие — 2,5 трлн рублей. Среди причин снижения доходов в Минфине назвали падение нефтегазовых поступлений.

Президент России Владимир Путин высказался о росте цен на топливо. Он подчеркнул, что основная задача нефтегазовой отрасли России — это обеспечение собственных нужд.

Ранее Минфин захотел резко сократить расходы бюджета.

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