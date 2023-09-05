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В Минфине допустили повышение первого взноса по льготной ипотеке

Минфин сообщил, что первый взнос по льготной ипотеке может повыситься до 20%

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Российские власти сейчас ведут обсуждения по внесению изменений в программу льготной ипотеки, среди которых может быть повышение суммы первого взноса до 20%. Об этом заявил директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков, сообщает РИА Новости.

«Ну действительно, сейчас обсуждается повышение первоначального взноса, изменение так называемой маржи банков. Это тот добавок, который вносится в формулу, которая применяется потом при расчете того, что должно субсидироваться банку», — пояснил директор департамента в кулуарах форума «Цифровые финансы: новая экономическая реальность».

Предполагается, что первый взнос может повыситься до 20%.

Скорректировать механизм в программе могут в краткосрочной перспективе, допустил Чебесков.

«Потому что если ставка сильно упадет, то банкам это невыгодно — тогда будет необходимо опять это менять», — заключил он.

До этого в России призвали запустить новый вид ипотечных кредитов.

Ранее Центробанк РФ резко поднял ключевую ставку до 12% на внеплановом заседании

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