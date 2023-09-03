Мишустин оценил вклад нефтяников и газовиков в развитие России

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин обратился к работникам и ветеранам нефтяной и газовой промышленности, которые 3 сентября отмечают профессиональный праздник. Телеграмма с поздравлениями появилась на официальном сайте правительства.

Как отметил Мишустин, нефтяной и газовой промышленности отведено особое место в экономике страны. От состояния данной сферы во многом зависит развитие России и укрепление ее энергетической безопасности, подчеркнул председатель кабинета министров.

«Несмотря на внешние ограничения, отрасль эффективно отвечает на вызовы времени, обеспечивает добычу и экспорт углеводородов», — указал он.

Глава правительства добавил, что государство делает очень многое для рациональной добычи ресурсов и предотвращения негативного воздействия данных процессов на экологию. В частности, в стране создаются новые логистические цепочки и маршруты поставок топлива.

«Модернизируются нефтеперерабатывающие заводы, осуществляются проекты в нефтегазохимии. По поручению президента реализуется программа социальной газификации», — уточнил Мишустин.

По его словам, благодаря нелегкому труду и профессионализму работников отрасли повышается благосостояние жителей России. Специалисты обеспечивают бесперебойную работу заводов, что способствует реализации масштабных инфраструктурных проектов и развитию сельского хозяйства.

В конце премьер-министр пожелал представителям нефтяной и газовой промышленности новых достижений и успехов в работе. Также он отдельно поблагодарил ветеранов, которые стояли у истоков формирования отрасли.

Ранее стало известно, что в России вырос спрос на специалистов в сфере нефтяной и газовой промышленности.