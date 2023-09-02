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В Германии заявили о планах расширить работу с возобновляемыми источниками энергии

Канцлер Шольц заявил, что Германия не вернется к использованию атомной энергии

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Johanna Geron/Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в интервью для радиостанции Deutschlandfunk, что ФРГ будет делать ставку на возобновляемые источники энергии и не собирается использовать атомную энергию.

Шольц отметил, что тема с ядерной энергией в Германии закрыта, и в стране она больше не используется. Канцлер указал, что для строительства новых атомных электростанций требуется 15 лет, а стоимость одной АЭС составляет от $15 млрд до $20 млрд.

Шольц добавил, что правительство Германии намерено расширить использование возобновляемых источников энергии, в частности, солнечного света, воды и ветра.

До этого газета Bild писала, что Германия решила полностью отказаться от атомной энергетики и закрывает последние три АЭС. Отмечалось, что закрыть станции планировали еще раньше, однако отложили решение из-за энергетического кризиса. По данным издания, последней должна приостановить работу атомная электростанция «Изар-2» в Баварии.

В апреле больше половины жителей Германии высказались против окончательного прекращения работы последних трех АЭС в стране за неделю до исполнения этого решения.

По информации исследования, 52% респондентов заявили, что они против остановки работы атомных электростанций. При этом 37% опрошенных сообщили противоположную точку зрения. Еще 11% жителей ФРГ отказались предоставлять какие-либо данные по этому поводу.

Ранее премьер Баварии Маркус Зедер предлагал продлить срок эксплуатации пяти атомных электростанций в Германии на фоне сложной ситуации в энергетической сфере.

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