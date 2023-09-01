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Топ-менеджера «Рольфа» Кайро приговорили к 8,5 годам колонии

Топ-менеджер «Рольфа» Кайро получил 8,5 года за вывод из России 4 млрд рублей

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Черемушкинский суд Москвы приговорил директора департамента развития бизнеса группы компаний «Рольф» Анатолия Кайро к 8,5 года лишения свободы в колонии общего режима по обвинению в выводе из России почти 4 млрд рублей. Об этом сообщает «Интерфакс».

Мужчину взяли под стражу в зале суда. Также суд обязал Кайро выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей.

Следственный комитет России в конце июня 2019 года возбудил уголовное дело в отношении главы автодилера «Рольф» Сергея Петрова, экс-гендиректора автодилера Татьяны Луковецкой, директора кипрской компании Panabel Limited Георгия Кафкалии, а также Анатолия Кайро. Первые трое были заочно арестованы и объявлены в розыск, Кайро поместили под домашний арест.

По версии следствия, в 2014 году Анатолий Кайро участвовал в реализации преступной схемы, организованной Петровым. Бизнесмены перевели на счета подконтрольной Петрову кипрской компании деньги, полученные от коммерческой деятельности, — 4 млрд рублей.

Компания-автодилер «Рольф» была основана в 1991 году. Занимается продажей новых автомобилей и машин с пробегом, мототехники, автомобильных аксессуаров, сервисным обслуживанием, оказывает услуги по кредитованию и страхованию.

Ранее в АвтоВАЗе допустили возможность использования труда заключенных.

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