Власти примут меры для борьбы с «серым экспортом» нефтепродуктов из России

Российские власти для того, чтобы ограничить «серый экспорт», планируют вскоре утвердить список спецэкспортеров нефтепродуктов из РФ, уточнил вице-премьер Александр Новак. Об этом сообщает РИА Новости.

«Будет принят список спецэкспортеров, чтобы ограничить «серый» экспорт. В ближайшее время буквально», — уточнил Новак.

До этого министр энергетики Николай Шульгинов утверждал, что Минэнерго представило правительству предложения по критериям для формирования списка экспортеров нефтепродуктов. По его словам, для исключения серого экспорта все еще обсуждается два варианта. Речь о создании списка экспортеров или лицензировании экспорта.

Как заметил Новак, правительство РФ в нынешней ситуации «идет по обоим вариантам». Тем не менее наиболее быстрое из решений — это принятие списка спецэкспортеров.

До этого Bloomberg утверждали, что cреднесуточные поставки топлива из РФ упали до 10-месячного минимума.

Также Минэнерго планировало изучить вопрос о лицензировании экспорта топлива.

Ранее стало известно, как долго нефть будет оставаться главным источником мировой энергии.