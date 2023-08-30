Россия может продлить обязательства по ограничению поставок нефти

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что страна может продлить свои добровольные обязательства по поставкам нефти на международные рынки в октябре. Об этом сообщает ТАСС.

«Посмотрим. Мы сейчас эту ситуацию мониторим, оцениваем рынок вместе с нашими коллегами из других стран. Будем исходить из того, что будет требовать рынок», — заявил Новак.

Он также заявил, что Россия исполнила свои обязательства в августе в полном объеме.

Ранее Новак заявил, что Россия в сентябре сократит экспорт нефти на 300 тыс. баррелей в сутки. Россия уже объявляла о добровольном ограничении поставок нефти за рубеж — на август. Объем снижения был выше — на 500 тыс. баррелей в день. На август также действует сокращение объема добычи топлива в стране — также на 500 тыс. баррелей в сутки. Было ли оно продлено, пока неясно.

За несколько минут до того, как Россия объявила об ограничении экспорта в сентябре, Саудовская Аравия выступила с заявлением о продлении добровольного сокращения добычи нефти — на 1 млн баррелей в сутки. Этот объем снижения будет действовать на сентябрь. До этого добровольное снижение было рассчитано сначала на июль, затем продлено на август.

В апреле страны ОПЕК+, включая Россию, объявили о решении планомерно продолжить сокращение нефтедобычи. Об этом сообщили Саудовская Аравия, Казахстан, ОАЭ, Оман, Кувейт, Ирак и Алжир. В июне ОПЕК+ договорился о том, что сократит общий уровень добычи нефти и с 2024 года.

Ранее в США допустили падение доходов ОПЕК от экспорта нефти.