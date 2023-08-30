В России обсуждают снижение лимита беспошлинных онлайн-покупок за рубежом

В правительстве обсуждается возможное снижение лимита беспошлинных онлайн-покупок в зарубежных интернет-магазинах. Об этом сообщает РБК со ссылкой на свои источники.

В настоящее время лимит беспошлинного ввоза товаров для личного пользования составляет €1000. С 1 октября он автоматически снизится до €200, если правительство не примет решение о его очередном продлении.

По данным источников, Минэкономразвития и Минпромторг выступают за снижение лимита до €500, а Минфин и ФТС — до €200. В ведомствах опасаются, что высокий беспошлинный порог негативно сказывается на развитии российских онлайн-магазинов.

В случае снижения лимита покупатели могут отказаться от приобретения некоторых товаров из-за удорожания на таможенную пошлину, либо им придется тратить больше времени на оформление пошлины. По данным ВЦИОМ, 18% россиян готовы меньше заказывать товары из-за рубежа после снижения лимита.

В то же время отмечается рост интереса россиян к интернет-торговле. По данным газеты «Известия», в первом полугодии этого года количество продаж в онлайн-сегменте увеличилось на 63%.

Ранее сообщалось, что магазинам могут разрешить бесплатно раздавать продукты.