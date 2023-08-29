В России майнинг криптовалют предложили признать отраслью промышленности

Крупнейший российский майнинговый оператор BitRiver выступил с инициативой присвоить добыче криптовалют промышленный код ОКВЭД. Соответствующее обращение компания направила в Министерство промышленности и торговли. Об этом сообщает газета «Известия».

Присвоение общероссийского классификатора видов экономической деятельности означало бы официальное признание майнинга отраслью промышленности. На него автоматически распространились бы требования и нормы, действующие в производственной сфере.

По мнению инициаторов, это позволит корректно регулировать деятельность майнинговых предприятий по всей России, а также установить правильное налогообложение в этой сфере.

Кроме того, учет майнинга как энергоемкой отрасли в промышленных масштабах поможет корректно планировать развитие энергетической инфраструктуры страны с учетом ее потребностей.

Идею поддержали в Госдуме. Присвоение ОКВЭД майнингу может стать частью разрабатываемого сейчас законопроекта о регулировании этой сферы, который планируется принять в 2023 году.

По состоянию на 19:55 курс биткоина достиг $27 950 (+6,79%). Рост криптовалюты спровоцировало решение суда, который признал незаконным решение Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), о запрете компании Grayscale запустить свой биржевой фонд, ориентированный на криптовалюты. Судебная тяжба длилась с октября 2021 года.

Ранее покупку биткоинов сравнили со вступлением в секту.