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Стало известно, на сколько выросло количество платежей в юанях за два года

Банк «Точка» рассказал о почти двадцатикратном росте бизнес-платежей в юанях

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Depositphotos

Количество бизнес-платежей в юанях, отправленных российскими предпринимателями зарубежным контрагентам, в этом году выросло в 18,5 раз по сравнению с 2021 годом. К такому выводу пришли аналитики направления внешнеэкономической деятельности банка «Точка», копия исследования есть у «Газеты.Ru».

По данным банка, в 2021 году на юани приходилось всего 2,85% от общего объема платежей, отправленных предпринимателями за рубеж. В 2023 году показатель составил уже 66,6%. При этом доля доллара США и евро за то же время упала с 95,6% до 19,5%.

«За последние два года рынок перестроился на работу в национальных валютах. Популярность набирают не только юани, но и казахстанские тенге, турецкие лиры, грузинские лари, сербские динары и другие», — рассказали в пресс-службе банка.

Аналитики «Точки» также отследили общероссийский тренд на переход в расчеты в юанях. Так, по данным ЦБ РФ, объем импорта в китайской валюте вырос с 4% до 34% за последние полтора года.

«Точка» провела исследование в августе 2023 года. В рамках него банк проанализировал объем платежей в китайской валюте за период январь-июль 2023 года и сравнивал эти показатели с аналогичным периодом 2021 года. Аналитики «Точки» проводили анализ на основе данных расчетов клиентов, у которых открыт валютный счет в банке.

Во вторник Центробанк РФ поставил курс юаня к рублю на первое место в списке курсов валют, которые устанавливаются ежедневно.

Ранее россиянам объяснили, почему ЦБ принял такое решение.

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