Путин призвал предотвращать появление «профессиональных должников»

Президент России Владимир Путин во время встречи с директором Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрием Аристовым заявил, что ситуации, когда гражданам нечем оплатить долги — это проблема государства. Слова Путина приводит пресс-служба Кремля.

Глава ФССП рассказал Путину, что существует категория должников, которая официально не работает, не получает дохода и имеет множество долгов, занимая где только можно и становясь «профессиональными должниками».

«Проблема государства — нужно, чтобы у людей не возникали такие жизненные ситуации», — заявил Путин.

22 августа стало известно, что число россиян, которые не платят по банковским кредитам, в 2023 году увеличилось на 3,3 млн. Об этом свидетельствует статистика ФССП. Отмечается, что число дел о взыскании задолженности с физлиц в пользу кредитных организаций увеличивается ежегодно.

Ранее в РФ зафиксировали скачок спроса на льготную ипотеку.