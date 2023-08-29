Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Курс доллара на Мосбирже вырос до 96 рублей

Курс доллара на Мосбирже вырос до 96 рублей впервые с 16 августа

close
100%
Алексей Майшев/РИА Новости

Курс доллара на Московской бирже впервые с 16 августа вырос до 96 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов.

К 13:38 по московскому времени курс доллара рос на 68 копеек — до 95,99 рубля. Перед этим доллар поднимался до 96,02 рубля.

Юань дорожает на 9 копеек — до 13,15 рубля, евро — на 56 копеек, до 103,74 рубля.

29 августа стало известно, что курс юаня к рублю занял первое место в перечне валютных курсов, размещенном на главной странице сайта Банка России. До сих пор первым в списке валют, курсы которых к рублю устанавливаются регулятором ежедневно, стоял доллар США, однако теперь американская валюта лишь вторая, третье место занимает евро. При этом на странице «Ключевые показатели» ресурса по-прежнему сначала идет доллар, затем евро и лишь после них — юань.

Согласно последним данным, аналитики не прогнозируют курс доллара ниже 90 рублей до конца года.

Ранее доля рубля в российском экспорте на Запад вышла на исторический рекорд.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях