Курс доллара на Мосбирже вырос до 96 рублей

Курс доллара на Московской бирже впервые с 16 августа вырос до 96 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов.

К 13:38 по московскому времени курс доллара рос на 68 копеек — до 95,99 рубля. Перед этим доллар поднимался до 96,02 рубля.

Юань дорожает на 9 копеек — до 13,15 рубля, евро — на 56 копеек, до 103,74 рубля.

29 августа стало известно, что курс юаня к рублю занял первое место в перечне валютных курсов, размещенном на главной странице сайта Банка России. До сих пор первым в списке валют, курсы которых к рублю устанавливаются регулятором ежедневно, стоял доллар США, однако теперь американская валюта лишь вторая, третье место занимает евро. При этом на странице «Ключевые показатели» ресурса по-прежнему сначала идет доллар, затем евро и лишь после них — юань.

Согласно последним данным, аналитики не прогнозируют курс доллара ниже 90 рублей до конца года.

Ранее доля рубля в российском экспорте на Запад вышла на исторический рекорд.