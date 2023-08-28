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Госпитализирован экс-министр экономики РФ Ясин

Mash: экс-министра экономики РФ Евгения Ясина госпитализировали, он в реанимации

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Илья Питалев/РИА Новости

Экс-министра экономики Росcии Евгения Ясина госпитализировали в тяжелом состоянии, он находится в реанимации. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, у 89-летнего экономиста отек головного мозга и серьезные проблемы с работой сердца. Отмечается, что у него нарушено сознание, он отказывается от еды и воды.

Ясин — один из главных реформаторов 1990-х годов, участвовал в разработке программы «500 дней» по переходу СССР к рыночной экономике.

Занимал должность министра экономики Российской Федерации с 1994 по 1997 годы. До сентября 2007 года являлся членом Федерального политического совета «Союза Правых Сил». Научный руководитель (1998—2022), затем почетный научный руководитель Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». С 2018 года Ясин — член Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека.

Ранее в Сочи были госпитализированы 10 московских спортсменов.

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