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Названо еще одно экономическое последствие расширения БРИКС

Консультант Тимонин: расширение БРИКС разовьет сотрудничество на рынке газа

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Depositphotos

Расширение БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка) будет способствовать развитию сотрудничества на рынке газа, допустил в беседе с РИА Новости старший консультант компании «Имплемента» Иван Тимонин. Он пояснил, что страны могут совместно разрабатывать собственные технологии или производить оборудование.

В 2024 году в БРИКС вступят Аргентина, Эфиопия, Иран, Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия, если официально примут приглашения. Предполагается, что они могут стать полноценными членами альянса с 1 января.

«В контексте влияния на газовый рынок расширение БРИКС представляет интерес не столько с точки зрения укрепления торговых отношений, сколько в части развития технологического и инвестиционного сотрудничества», — сказал Тимонин.

В частности, Египет и ОАЭ — это крупные экспортеры сжиженного природного газа, как и Россия. Выйти на этот рынок планирует также Иран. В новом составе БРИКС могла бы приступить к разработке собственных технологий сжижения газа и производства необходимого оборудования, подытожил эксперт.

Саммит БРИКС прошел 22-24 августа в Йоханнесбурге. Форум стал первой очной встречей лидеров группы за три года, правда, без президента России Владимира Путина. Он принял участие удаленно.http://www.gazeta.ru/business/news/2023/08/25/21145808.shtml

Ранее сообщалось, что ВВП стран БРИКС составит 37% от мирового после присоединения новых стран.

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