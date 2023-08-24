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Бензин продолжает устанавливать ценовые рекорды в августе

Бензин АИ-95 обновил ценовой рекорд на бирже, превысив ₽71 тыс. за тонну

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Цена бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской Международной Товарно-сырьевой Бирже (СПбМТСБ) в среду достигла нового исторического максимума, достигнув 71 624 рубля за тонну. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

По данным биржи, в среду стоимость бензина марки Аи-95 поднялась до 70 959 рублей за тонну, что на 1,23% выше уровня предыдущих торгов. Таким образом, рекорд, установленный в начале лета на отметке 70 190 рублей, оказался превзойден.

В то же время цена бензина АИ-92 снизилась на 0,1% до 63 007 рублей за тонну. Стоимость дизтоплива опустилась на 0,2% до 66 283 рубля за тонну. Топочный мазут продолжил свой рост достигнув отметки в 34 174 рубля за тонну (+1,53%).

Цены на топливо продолжают расти по нескольким причинам, считают эксперты. Прежде всего, наблюдается ажиотажный спрос на нефтепродукты на торговой площадке, что толкает вверх их котировки. К тому же экспорт стал более привлекательным из-за нового ослабления рубля.

Еще одним фактором является высокий внутренний спрос на бензин в отпускной сезон. При этом предложение сдерживается временным сокращением мощностей некоторых НПЗ, работающих на плановом ремонте. Эта динамика может продолжаться до снятия ограничений с предложения и стабилизации валютного курса.

Предыдущий рекорд стоимости АИ-95 был зафиксирован в среду.

Ранее в Минэнерго рассказали о сложностях поставок топлива на юг России.

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