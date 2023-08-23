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В Минсельхозе отреагировали на сообщения о повышении цен на детское питания в РФ

Минсельхоз о росте цен на детское питание Nestle: допускаем недружественные шаги

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Объемы производства детского питания в России растут, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза РФ.

По данным ведомства, цены на российское сырье для производства детского питания остаются стабильными.

«За первое полугодие текущего года выпуск сухого молока и сухих молочных смесей для детей раннего возраста увеличился на 16,7% к аналогичному периоду прошлого года и достиг 26,2 тыс. тонн», — говорится в сообщении пресс-службы.

В министерстве добавили, что не исключают риска недружественных действий со стороны акционеров швейцарского производителя продуктов питания и напитков Nestle. Таким образом в министерстве прокомментировали информацию о повышении отпускных цен компанией Nestle, сообщает РИА Новости.

До этого газета «Коммерсантъ» со ссылкой на письма ритейлеров писала, что Nestle с сентября из-за девальвации рубля повысит на 9% отпускные цены на детское питание.

Ранее одна из старейших в России торговых сетей «Карусель» закрылась после 19 лет работы.

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