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Названы регионы России, ставшие лидерами по работникам с высокой зарплатой

РИА Новости: ЯНАО, НАО и ХМАО лидируют по доле зарплат выше средней по РФ

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Depositphotos

Лидерами рейтинга регионов РФ по доле специалистов с оплатой труда выше среднего оказались Ямало-Ненецкий, Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, говорится в новом исследовании. Об этом сообщает РИА Новости.

По полученным результатам следует, что последний год на российском рынке труда наблюдается снижение безработицы и рост зарплат.

Выяснилось, что с июня 2022 года по май нынешнего года средняя зарплата в России составила 59 тыс. рублей. Такой показатель на 13,2% больше, чем за предыдущий 12-месячный период.

По словам экспертов отмечают, в действительности в большинстве случаев зарплаты отличаются от средней по стране, упоминаемой в экономических новостях. Объясняется, что важную роль играет региональная дифференциация.

Лидером рейтинга стал является ЯНАО, в нем 75% работников имеют зарплату выше средней.

На второй позиции расположен НАО, где 61% зарабатывает больше, чем в среднем по стране. Третья строчка за ХМАО - 60,8%.

Четвертым и пятым регионами стали Магаданская область и Чукотка. Там у порядка 59-60% зарплаты выше средней.

До этого стало известно, что больше половины россиян никогда не просили о повышении зарплаты.

Ранее Центробанк РФ резко поднял ключевую ставку до 12% на внеплановом заседании.

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