Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство утвердило дорожную карту газификации Камчатки до 2025 года. Об этом сообщает ТАСС.

«Правительство утвердило соответствующую дорожную карту на трехлетний период, где определены этапы и сроки работ, а также источники финансирования», — рассказал он.

По его словам, в бухте Раковая Авачинской губы до конца 2025 года будут введены в эксплуатацию причальные сооружения и все другие необходимые объекты береговой инфраструктуры для приема сжиженного природного газа (СПГ).

Кроме того, отметил Мишустин, будет создан плавучий терминал для приема СПГ, а также построены морские суда-газовозы.

В апреле президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства попросил вице-премьера РФ Александра Новака обратить внимание на реализацию плана по газификации российских регионов. Глава государства подчеркнул, что осуществление намеченных планов по газификации потребует напряженной работы.

Ранее в США заявили о невозможности зеленого перехода без газификации.