Сбер запустил онлайн-сервис «Электронная регистрация ипотеки»

Сбер запустил новый онлайн-сервис для юридических лиц по электронной регистрации договоров залога недвижимости «Электронная регистрация ипотеки», сообщает пресс-служба Сбера.

Сервис освободит клиентов от ожидания в очередях МФЦ, посещения офиса банка и заполнения заявлений. Готовый пакет документов направляется юридическим лицам на подписание через интернет-банк «СберБизнес» и затем передается в Росреестр по защищенным каналам связи.

Услуга предоставляется на всей территории присутствия Сбера.

В будущем «Электронная регистрация ипотеки через Сбер» станет доступна для внесения изменений в ипотеку, для регистрации долевой собственности и земель сельскохозяйственного назначения, а воспользоваться решением также смогут индивидуальные предприниматели.