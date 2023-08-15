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Сбер запустил онлайн-сервис «Электронная регистрация ипотеки»

Сбер поможет юрлицам зарегистрировать залог недвижимости онлайн

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Сбер запустил новый онлайн-сервис для юридических лиц по электронной регистрации договоров залога недвижимости «Электронная регистрация ипотеки», сообщает пресс-служба Сбера.

Сервис освободит клиентов от ожидания в очередях МФЦ, посещения офиса банка и заполнения заявлений. Готовый пакет документов направляется юридическим лицам на подписание через интернет-банк «СберБизнес» и затем передается в Росреестр по защищенным каналам связи.

Услуга предоставляется на всей территории присутствия Сбера.

В будущем «Электронная регистрация ипотеки через Сбер» станет доступна для внесения изменений в ипотеку, для регистрации долевой собственности и земель сельскохозяйственного назначения, а воспользоваться решением также смогут индивидуальные предприниматели.

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