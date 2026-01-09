В Архангельске борт выехал за пределы взлетно-посадочной полосы

В Архангельске самолет российской авиакомпании незначительно выехал за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП). Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика, пишет ТАСС.

Там уточнили, что инцидент произошел при посадке. Борт выполнял рейс из Петербурга в Архангельск.

«Произошло незначительное пересечение самолетом пределов ВПП передней стойкой шасси. Со стороны авиакомпании запрошен коэффициент сцепления на ВПП для сверки с данными, предоставленными экипажу для принятия решения о посадке. Причины события установит созданная комиссия», — говорится в сообщении авиакомпании.

В пресс-службе также отметили, что пассажиры высаживались через заднюю дверь. Угрозы безопасности не было, в результате произошедшего никто не пострадал.

8 января самолет авиакомпании UTair, следовавший из Дубая в Москву, вернулся в аэропорт вылета после принятия экипажем решения о возврате по техническим причинам. Рейс UT 716 готовился к посадке в Дубае в штатном режиме.

Boeing 767-224 (рейс UT 716) вылетел из аэропорта Аль-Мактум и должен был приземлиться во Внуково в 21:15 мск. Однако через некоторое время после взлета экипаж лайнера передал аварийный код «7700».

Ранее подавший сигнал бедствия самолет Дубай-Москва был отстранен от полетов.