Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

Минтранс показал работу по расчистке снега в аэропортах

Минтранс опубликовал кадры работы снегоуборщиков на взлетной полосе 
Московские аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский днем, 9 января, продолжают принимать и отправлять самолеты, несмотря на мощный снегопад в регионе. Аэропортовые службы работают в усиленном режиме, сообщает пресс-служба Минтранса, публикуя кадры работы коммунальных служб по расчистке взлетной полосы.

На опубликованном видео снегоуборочные машины чистят перроны, места стоянок самолетов, рулежных дорожек и взлетно-посадочных полос.

«Это объективная, связанная с обеспечением безопасности полетов, необходимость в зимний период», — отметили в министерстве.

До этого, в Минтрансе сообщили, что на фоне мощного снегопада в аэропортах московского региона было задержано более 40 рейсов. Помимо этого, еще 14 рейсов отменили из-за непогоды. При этом ни один самолет не отправили на запасной аэродром, уточнили в министерстве.

В Москве и Подмосковье продолжается сильный снегопад, вызванный южным циклоном «Фрэнсис». Пик непогоды ожидается в первой половине пятницы, 9 января. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений предположил, что сегодня к вечеру в Москве образуются сугробы высотой до 65 см. Редакция «Газеты.Ru» подготовила фоторепортаж с улиц заснеженной столицы.

Ранее на видео попала застрявшая в снегу в Подмосковье колонна снегоуборщиков.
 
