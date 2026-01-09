Фермеры на тракторах создали затор на кольцевой дороге Парижа

Фермеры на тракторах создали серьезный затор на бульваре Периферик (кольцевой дороге вокруг Парижа — прим. ред.), протестуя против возможного соглашения о свободной торговле между ЕС и Южноамериканским общим рынком («Меркосур»). Об этом сообщает фермерский профсоюз Confédération paysanne на странице в соцсети X.

«Confédération paysanne и активисты движения Les Soulevements de la terre вторглись на парижский Периферик с тракторами во главе колонны! Проводится операция «Улитка» в районе съезда Порт Монтрей», — говорится в сообщении.

На обнародованных кадрах можно заметить, что фермеры заняли все пять полос движения на одной стороне кольцевой дороги и движутся с низкой скоростью, закрывая путь для плотного потока автомобилей позади.

При этом спустя час местный телеканал BFMTV показал кадры с места инцидента, где тракторы продолжали блокировать движение по бульвару, но занимали лишь три крайних левых полосы.

До этого представитель Еврокомиссии Олоф Жилл заявил, что странам Евросоюза дано время до 16:00 по Гринвичу (19:00 мск) на утверждение сделки по соглашению о свободной торговле с Южноамериканским общим рынком (МЕРКОСУР).

Акции протеста против MERCOSUR во Франции проходят не в первый раз. В сентябре 2025 года один из ведущих профцентров аграриев Франции — Национальная федерация профсоюзов фермеров (FNSEA) — призвал провести манифестацию против политики властей.

Ранее французский политик назвал выход из ЕС единственным решением для сельского хозяйства.