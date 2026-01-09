Маленький олень атаковал носорога и попал на видео

В польском зоопарке маленький олень атаковал носорога и стал мемом

В вольере Вроцлавского зоопарка мелкий олень мунтжак, весом не более 10 кг, напал массивного носорога по кличке Марушка весом 1,7 тонн. Видео забавного случая опубликовала пресс-служба заведения в социальной сети Х.

«Впечатлительным не смотреть! Во Вроцлавском зоопарке можно совершить жестокое нападение на носорожка», — написали представители зоологического сада.

На кадрах, опубликованных в социальных сетях, мунтжак с поразительной уверенностью «вызывает на разговор» Марушку. Администрация заведения подобное безрассудство объясняет брачным периодом оленя. В это время естественная реакция самца, показать характер, становится сильнее инстинкта самосохранения. Таким образом гормоны действуют на животных во время периода спаривания.

После публикации видео у оленя и носорога появилось множество поклонников в социальных сетях, кадры стали вирусными. Пользователи умиляются храбрости оленя и философскому спокойствию носорога.

До этого в Хабаровске декоративных кроликов выбросили на тридцатиградусный мороз из контактного зоопарка у городского колеса обозрения. По словам очевидцев, представители передвижного заведения просто выкинули животных на улицу, и уехали дальше.

Ранее стала известна судьба льва, напавшего на директора крымского сафари-парка.