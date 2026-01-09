Экс-тренер сборной России отказался возвышать Овечкина над Гретцки

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков высказался о возможном достижении российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина рекорда Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах и плей-офф НХЛ, передает Sport24.

«Сейчас многие ожидают, когда Овечкин сможет побить абсолютный рекорд Гретцки. Уверен, весь «Вашингтон» будет стараться помочь Александру добиться этого результата. Думаю, уже в этом году Овечкин сможет превзойти и этот рекорд Гретцки. Я бы не стал сейчас говорить, что Овечкин стал более великим, чем Гретцки. Нужно дойти до этого результата. А потом уже определят, какое имя ему дать», — заявил Быков.

В апреле 2025 года Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ): в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» форвард «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. За «Вашингтон» он провел всю свою карьеру в лиге, в 2018 году выиграв с ним Кубок Стэнли. В ночь на 26 октября Овечкин установил новый рекорд для российских хоккеистов, выйдя на лед в своем 1500-м матче в регулярных чемпионатах НХЛ.

