Несколько населенных пунктов Северной Осетии остались без света из-за непогоды

В нескольких районах Владикавказа и ряде населенных пунктов Северной Осетии пропало электроснабжение из-за ухудшения погоды и сильного ветра. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.

«По информации МинЖКХ, энергоснабжение в Пригородном и Алагирском районах, а также во Владикавказе восстановлено. Устранением неполадок продолжают заниматься более 20 аварийных бригад», — написал глава Северной Осетии.

Меняйло добавил, что в настоящее время все службы жилищно-коммунального сектора работают в усиленном режиме. Глава республики отметил, что неблагоприятные погодные условия сохранятся в регионе в ближайшие сутки.

Несколькими часами ранее министерство энергетики Белоруссии сообщило, что из-за непогоды в более чем 250 населенных пунктах республики произошло отключение света. По данным ведомства, обесточенными оказались 997 трансформаторных подстанций, а также шесть котельных и 30 ферм. Главным образом отключения коснулись Гомельской, Витебской и Минской областей.

Ранее из-за циклона «Горетти» почти 400 тысяч домов во Франции остались без света.