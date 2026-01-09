Размер шрифта
В Евросоюзе призвали власти Ирана восстановить доступ к интернету

Представитель ЕС аль-Ануни: Иран должен восстановить доступ к интернету
Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Евросоюз призывает власти Ирана восстановить доступ к интернету. Об этом на брифинге в Брюсселе заявил представитель внешнеполитической службы союза Анвар аль-Ануни, передает РИА Новости.

«Мы настоятельно призываем иранские власти соблюдать права на свободу выражения мнений и мирных собраний, а также восстановить доступ к интернету», — заявил он.

По словам представителя, в Брюсселе внимательно следят за сложившейся ситуацией и выражают «обеспокоенность».

28 декабря в Иране начались протесты в связи с девальвацией национальной валюты. В ответ власти усилили меры безопасности, включая использование полицейского слезоточивого газа и пневматического оружия. Наиболее масштабные демонстрации прошли в Тегеране, а наиболее тяжелые столкновения зафиксированы на западе и юго-западе страны, в городах Малекшаха, Керманшах и Лордегане.

В начале января в Иране отключили по всей стране интернет, а также телефонную связь в некоторых районах. Предполагается, что это стало одной из мер властей для борьбы с протестующими.

Ранее иранские СМИ назвали «террористами» участников протестов в Тегеране.

